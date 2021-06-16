Москва, , 16:09 — REGNUM Президент США Джо Байден в настоящее время ничего не может предложить президенту России Владимиру Путину, чтобы радикально изменить внешнеполитический курс Москвы. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Высказывается именно это опасение, что Байден может предложить Путину какую-то сделку, от которой Путин не сможет отказаться, и эта сделка будет осуществлена за счёт Китая», — заявил Костунов.

«Мне кажется, это всё-таки очень произвольное допущение. Я, откровенно говоря, просто не вижу, чего такого Байден может предложить российскому лидеру, что перевесило бы стратегическое партнёрство Москвы и Пекина? Байден не может отменить санкции, он не может обещать крупных американских инвестиций в Россию, он не может признать Крым как российскую территорию», — отметил он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.