Джакарта, , 16:04 — REGNUM Банк Индонезии строго запрещает финансовым учреждениям в стране использовать криптовалюту, поскольку эта цифровая валюта не является законным платежным средством, сообщает газета Bisnis Indonesia.

«Мы также направим надзорные органы, чтобы гарантировать, что финансовые учреждения соблюдают положения, изложенные в законе о валюте. Мы подчеркиваем и следим за тем, чтобы криптовалюта или биткойн не стали законным платежным средством, и запрещаем финансовым учреждениям использовать их в качестве средства платежа», — заявил управляющий Банком Индонезии Перри Варджийо.

По его словам, криптовалюта не является законным платежным средством в соответствии с Конституцией, законом о банке Индонезии и законом о валюте.