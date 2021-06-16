Киев, 16 июня 2021, 16:04 — REGNUM Доходы от приватизации госимущества на Украине в 2021 году могут составить 12 млрд гривен, что вчетверо выше показателя 2020 года. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 16 июня во время форума «Украина 30. Малая приватизация».
По его словам, государство намерено продать гостиницы, здания, долгострои и даже тюрьмы.
Тимошенко отметил, что государство зарабатывает не только на продаже объекта, но и на деятельности, которую ведёт в купленном объекте частный бизнес.
Напомним, Украина планирует получить около 1 млрд гривен только от продажи тюрем.
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