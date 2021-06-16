Киев, , 16:04 — REGNUM Доходы от приватизации госимущества на Украине в 2021 году могут составить 12 млрд гривен, что вчетверо выше показателя 2020 года. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 16 июня во время форума «Украина 30. Малая приватизация».

«В 2018 году рост поступлений от приватизации был 1,2%, в 2019-м — 3,1%. 2020-й год — 350 процентов. Но мы на этом не останавливаемся вообще. Потому что планы поступлений в бюджет от приватизации на 2021 год — увеличить доходы ещё в четыре раза, до 12 млрд грн ($445,7 млн — ИА REGNUM)», — рассказал он.

По его словам, государство намерено продать гостиницы, здания, долгострои и даже тюрьмы.

Тимошенко отметил, что государство зарабатывает не только на продаже объекта, но и на деятельности, которую ведёт в купленном объекте частный бизнес.

Напомним, Украина планирует получить около 1 млрд гривен только от продажи тюрем.

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