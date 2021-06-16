Берн, , 15:59 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден доверяет российскому коллеге Владимиру Путину. На соответствующий вопрос журналистов американский лидер утвердительно кивнул головой. Об этом с церемонии открытия российско-американского саммита в Женеве сообщил пресс-пул Белого дома.

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В ответ на вопрос репортёра о том, доверяют ли друг другу Байден и Путин, американский лидер утвердительно кивнул, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

В июне на пресс-конференции по итогам саммита НАТО американский лидер не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжает ли он считать Путина «убийцей», заявив только, что он «ответил честно».

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По мнению телеведущего Дмитрия Киселёва, Байден поплыл и залепетал что-то невнятное. Он добавил, что «трудность общения с такими людьми в том, что они не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость».