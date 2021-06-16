16 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 16:37 — REGNUM 16 июня проходит встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве. Последние два дня американцы активно обсуждают поведение президентов и возможные исходы встречи, а также высказывают свои мнения о лидерах.

Российско-американские переговоры Цитата из видео kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«За последнюю неделю Байден появляется на новостном мероприятии с опозданием на три часа и отвечает на пять вопросов от заранее выбранных дружественных журналистов и с трудом это делает. Путин сидит на 90-минутном интервью для NBC News, где его допрашивают, и он ещё играет в игры разума с журналистом, наматывая круги вокруг него», — отметил @RealSaavedra.

Большая часть пользователей негативно отзывается о российском президенте. Популярным сравнением двух президентов стала фраза «клоун и тиран».

Среди комментаторов немало сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые только и говорят о «байденской деменции» и о его неспособности вести переговоры.

Конгрессвуман Лорен Боберт написала на своей странице: «Лучше бы отправили кукурузный шарик».

Пользователи не ожидают от встречи кардинальных изменений в отношениях между двумя государствами. По мнению некоторых комментаторов, из изменений будут только отношения между двумя президентами, Байден, в отличии от бывшего президента, ставит в приоритет свою страну.

«Не думаю, что эта встреча президента Байдена и Путина будет похожа на «Кинг Конг против Годзиллы», какой её пытаются выставить СМИ. В большей части она будет о том, что Байден будет разъяснять Путину, что Америка не будет мириться с путинской чушью, а Путин будет пытаться распространять пропаганду», — написал @sandygirl195355.

«Конечно, Путин будет слушать, но ничего не поменяет его планы. Точно не запинающийся и неуклюжий Байден», — написал @ErnieJoe4.

Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом Цитата из видео kremlin.ru

NBC выпустило статью под названием «Саммит Байдена и Путина отличается высокими ставками и низкими ожиданиями», написав, что, несмотря на длинный список претензий к поведению России, решения указанных проблем не ожидают.

«Низкие ожидания? Вы имеете в виду, Байден не будет подлизываться к Путину, как Трамп?» — спросил @PJKathmandu.

Как сообщает The New York Times, Джо Байден назвал Путина «достойным противником». «Российский лидер давно добивается уважения Запада. На Женевской конференции он, возможно, получит шанс его заполучить», — пишет издание.

«У Запада нет выбора, кроме как уважать лидеров и России, и Китая. Байден знаком с Путиным и знает, что он опытный переговорщик. У Америки есть плохая привычка: отдавать маленькие вещи, не получая ничего взамен. И эти маленькие уступки возрастают со временем», — ответил @TheStinger8.

Некоторые пользователи считают, что Путин не воспринимает Байдена как настоящего противника, и в миг сможет его уничтожить.

«Последний раз, когда Джо был у власти, Россия аннексировала Крым. Владимир Путин не относится к Джо серьёзно», — отметил @Lancegooden.

«Я надеюсь, Джо Байден насладится завтраком, потому что Путин съест его на обед», — написал @EricMMatheny.

Ряд комментаторов поддержали Байдена, посоветовали брать пример со своего выступления на саммите «Большой семёрки», где он заявил, что Америка вернулась.

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«В интересах Байдена собраться и показать, что Америка вернулась к лидерству, а не оказалась слабой. Его нежелание, по понятным причинам, не участвовать в проблемах, созданных Трампом, на самом деле ободряет Республиканскую партию. У президента и демократов есть совсем мало времени, чтобы внести изменения», — написал @terry32701.

Российско-американские переговоры Цитата из видео kremlin.ru

В комментариях отметили, что задача встречи — не выяснить отношения между Россией и США, а сделать мир лучше.

«Путина не купишь лестью, он уже сам уважает себя. Первым делом поставьте своё грандиозное отношение, мы озабочены миром во всем мире, а не превосходством США», — считает @Keisar14105708.

Западные СМИ пишут, что на встрече обязательно будут обсуждаться кибербезопасность, права человека и изменения климата. Одним из вызовом, стоящим перед Байденом, стала цель убедить Владимира Путина в том, что кибератаки будут встречены суровым ответом, с учётом того, что Путин, предположительно, продолжит отрицать участие России в кибератаках. Также Байден собирается поговорить о политической ситуации в России и других странах.

Некоторые пользователи составили свои списки тем для саммита, кто-то же раскритиковал существующий.

«Байден собирается сделать то, за что критиковали Трампа — встречаться с Путиным и говорить о кибербезопасности и «многих других негативных вещах», — отметил @MiteiRober.

«Афганистан и Израиль обязательно обсудят. Будет много акцентов на борьбе с коронавирусом. Производство газа, промышленные и торговые отношения каким-то образом определят направление. Потому что президент Байден сказал, что американская дипломатия вернулась», — считает @WaheedSufiyan.

Ряд комментаторов всё же беспокоится за исход встречи, учитывая, что за столом будут сидеть представители двух самых могущественных держав.

«Я надеюсь, этот саммит не окончится уничтожением человечества или более быстрой прогрессией кончины планеты Земля», — прокомментировал @Jim_Botanicals.

«Борьба за возможность быть у власти будет лежать на столе. Будет очень интересно посмотреть», — написал @vinitcrack_it.

Лимузин президента США

NYT проанализировали все предыдущие встречи президентов США с лидерами России и СССР, и отметили, что на встрече Байдена и Путина впервые главным в повестке дня будет кибероружие, а не ядерное.

«Россия создаёт историю, а США следуют, как щенок. Пока кибероружие будет главной темой, Россия будет строить реально огромный арсенал», — считает @JobM_K.

По мнению издания, «встреча будет напряженной и плотно спланированной, подчёркивая резкий отход от дружелюбных, импровизированных, неконтролируемых взаимодействий между Путиным и Трампом».

«Она должна быть плотно спланирована, иначе Байден не будет знать, что делать или говорить», — прокомментировала @MaskedKuwabara.