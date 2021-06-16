Белград, , 16:09 — REGNUM Первый вице-премьер и министр образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружич 15 июня подписал меморандум о взаимопонимании с представителями института «Материя медика» Шанхайской Китайской академии наук о создании в Белграде совместной китайско-сербской лаборатории натуральных продуктов и разработки новых лекарств. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Этот меморандум создает отличные условия для сотрудничества в области науки и образования между нашими двумя странами и является продолжением успешного сотрудничества между институтом биологических исследований «Синиши Станкович «и Шанхайским институтом «Материи медика», Китайской академией наук», — отметил министр Бранко Ружич.

Он добавил, что значение этого меморандума является большим, когда известно, что его цели — испытание натуральных лекарств и обеспечение безопасности пищевых продуктов, обмен исследователями, сотрудничество в области научных исследований и разработка новых лекарств.

«Хотя в мире открыто уже около 50 таких лабораторий, это первая такая лаборатория в Сербии и единственная в регионе, поэтому она является стимулом для дальнейшего научного сотрудничества», — отметил Ружич.