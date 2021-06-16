Женева, Швейцария, , 15:57 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом швейцарский лидер написал 16 июня на своей на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Как отметил Пармелен, Швейцария имеет давнюю практику оказания такого рода услуг.

«Спасибо всем, кто был причастен к тому, чтобы саммит прошёл в лучших возможных условиях, и всем тем, кто участвует в поиске решений мировых проблем», — говорится в сообщении швейцарского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты.