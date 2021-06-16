Донецк, , 15:55 — REGNUM Власти Донецкой и Луганской Народных Республик планируют в ближайшее время открыть общую границу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 16 июня, общаясь с журналистами.

«Вопрос решён. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть границу между ДНР и ЛНР», — сказал он.

Пушилин отметил, что в ЛНР уже начали пускать людей с Украины, чего не было с весны 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

«Это для многих людей долгожданное событие», — подытожил он.

Напомним, ранее глава ДНР сообщил о том, что местные правоохранители начали проверку в отношении белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который находился в Донбассе в составе неонацистского украинского формирования.

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