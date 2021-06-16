Москва, , 15:41 — REGNUM Вероятность многодневного голосования на выборах в сентябре 2021 года является крайне высокой с учётом эпидемиологической ситуации в России. Об этом в ходе встречи с экспертами и политологами по вопросу многодневного голосования заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Конечно, вероятность того, что мы будем принимать решение голосовать не один день, очень высока», — сказала Памфилова.

По её словам, решение о возможности многодневного голосования будет приниматься членами ЦИК, «исходя из санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей».

По её словам, некоторые утверждают, что процедура трёхдневного голосования «прямо пропорционально увеличивает возможность разного рода фальсификаций»: «Мы не можем согласиться, что здесь есть прямая зависимость, зависит от многих факторов: как это [многодневное голосование] организовывать, как будут работать наблюдатели, [избирательные] комиссии и так далее».