Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 июня проведет встречу с выпускниками программы развития кадрового резерва. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Кремля.

«17 июня в режиме видеоконференции состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что во встрече также будут принимать участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.

Отметим, вышеуказанная программа реализуется по поручению российского лидера с 2017 года и ее целью является подготовка резерва управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.