Берн, , 15:39 — REGNUM Часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Об этом в эфире CNN заявила корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинз.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По её словам, то произошло из-за того, что каждый из репортёров и фотографов с обеих стороны попытался занять лучшее место. Ситуация между двумя пресс-корпусами из США и России «стала невероятно напряжённой», отметила Коллинз.

В образовавшемся столпотворении не все представители пула американского президента успели пройти в зал. Корреспондент CNN описала сложившуюся ситуацию как хаос.

По версии телеканала «Россия-24», хаос создали именно американские журналисты, попытавшиеся в погоне за лучшими местами пройти в дверь, через которую прессу пускать не предполагалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве проходит встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.

Отметим, президент РФ Владимир Путин прибыл на виллу немного раньше главы Белого дома. В начале встречи глава Российского государства поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу проведения саммита.