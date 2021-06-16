Женева, Швейцария, , 15:36 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщает 16 июня телеканал MSNBC.

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«Путин и Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку (глав МИД) и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок», — сказал корреспондент телеканала.

На вилле Ла-Гранж в Женеве началась встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться более пяти часов.

Путин прибыл на виллу немного раньше главы Белого дома. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.