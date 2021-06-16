Москва, , 15:23 — REGNUM Президент Джо Байден на переговорах в Женеве руководствуется тем, что Китай создаёт более серьёзный вызов для США, чем Россия. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Любопытно, что Байден до сих пор не встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И тем не менее, он встречается с Путиным. По всей видимости, он надеется, что он сможет снять какие-то более острые моменты в отношениях с Москвой с тем, чтобы вплотную заняться китайским вызовом», — заявил Костунов.

По его мнению, Байден осознаёт, что для США стратегически главным противником Соединённых Штатов является в большей степени Китай.

«И поэтому Россия в данном случае — это, скорее, отвлекающий фактор, это такой раздражитель, который мешает Байдену сосредоточиться на китайском направлении», — указал он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.