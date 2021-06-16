Белград, , 15:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 июня вручил награду генерал-майору США Стивену Стайверсу, помощнику командира Национальной гвардии Огайо. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Стайверс был награжден за особые заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружеских отношений между Республикой Сербия и Соединенными Штатами.

Напомним, орден Сербского флага был учреждён законом 26 октября 2009 года «О наградах Республики Сербия» как награда за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и другими странами или международными организациями, а также выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.