Женева, Швейцария, , 15:20 — REGNUM Президент США Джозеф Байден поступил правильно, решив по итогам встречи в Женеве дать собственную пресс-конференцию, а не совместную с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По его словам, это необходимо в том числе и для того, чтобы избежать даже отдалённого повторения того, что было в Хельсинки. Макфол подчеркнул, что пресс-конференция с теперь уже бывшим американским лидером Дональдом Трампом в 2018 году «была ужасной для американских национальных интересов».

«Думаю, что хельсинский саммит стал худшим в истории с точки зрения американцев», — подчеркнул экс-дипломат.

Макфол считает, что на пресс-конференции с Путиным Трамп допустил несколько значимых ошибок, прежде всего согласившись с российским лидером по поводу невмешательства России в американские выборы.

Бывший посол уверен, что «никто не должен соглашаться» с российской стороной. Он также выразил надежду, что Байден в ходе переговоров не пойдет на уступки российскому лидеру, которые не отвечают интересам США.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон активнее Москвы настаивал на проведении совместной пресс-конференций после встречи лидеров двух государств. Однако эксперты по России в США рекомендовали Джо Байдену не проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным.

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Напомним, предыдущий российско-американский саммит состоялся в июле 2018 года в Хельсинки. Российский лидер провёл встречу с Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост главы Белого дома.