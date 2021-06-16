Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Сотрудники детского дома в Ниноцминде (Самцхе-Джавахети) при Грузинской православной церкви (ГПЦ) добросовестно исполняли свои обязанности и не заслужили тех нападок, которые обрушились на них со стороны правозащитников. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 июня заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам.

«Нынешняя скандальная, истеричная позиция указывает на то, что кто-то желает не установления истины, а нанесения вреда церкви», — сказал Вольский.

Он призвал решать вопросы о защите прав детей с помощью «человеческих отношений». Депутат также поблагодарил епископа ГПЦ Спиридона (Абуладзе), который ранее управлял пансионатом в Ниноцминда, и сотрудников детского дома за самоотверженность.

Напомним, правозащитники ранее заявили, что в пансионате в Ниноцминда якобы происходит «физическое и моральное насилие» над детьми. После давления СМИ и правозащитников 5 июня Тбилисский городской суд принял решение закрыть пансионат, не дожидаясь доказательств обвинений. Епископ Спиридон ушел с поста главы пансионата.

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