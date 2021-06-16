Москва, , 15:18 — REGNUM Президент США Джо Байден, вероятно, желает урегулировать отношения с Россией до определённой степени, чтобы затем переключиться на Китай. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Мне кажется, что Байден хорошо понимает, что стратегически главным противником Соединённых Штатов является в большей степени Китай. И поэтому Россия в данном случае — это, скорее, отвлекающий фактор, это такой раздражитель, который мешает Байдену сосредоточиться на китайском направлении», — заявил Костунов.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.