Баку, , 15:21 — REGNUM Турция готова восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 июня в азербайджанском парламенте, сообщает телеканал ТРТ.

Он рассказал, что проехал по Карабаху и увидел, насколько разрушен этот регион после 30 лет армяно-азербайджанского конфликта. Его нужно полностью восстановить.

«Но Турция и Азербайджан вместе все отстроят, построят новый Карабах», — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Шуша президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиевподписали «Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».

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