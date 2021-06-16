Женева, Швейцария, , 15:16 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в узком составе на вилле Ла-Гранж в Женеве.

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Перед этим в зале библиотеки на первом этаже запустили представителей СМИ для протокольной съемки.

После переговоры начались за закрытыми дверями. Вместе с Путиным и Байденом находятся главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.

На вилле Ла-Гранж в Женеве началась встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться более пяти часов.

Отметим, Путин прибыл на виллу немного раньше главы Белого дома. Он приехал на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.