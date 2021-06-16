Архангельск, , 15:15 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил о новом назначении — пост министра труда, занятости и социального развития занял чиновник из НАО Сергей Свиридов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Свиридов курировал социальную сферу в администрации НАО с 2013 года. С 2017 по 2021 год возглавлял департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, ранее занимал должность советника губернатора. Кроме того, он занимал руководящие должности в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Напомним, Александр Цыбульский был губернатором Ненецкого автономного округа с октября 2018. В 2020 году он был избран на пост губернатора Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыбульский пригласил в Архангельск своих коллег по работе в НАО — нынешнего заместителя председателя правительства области Евгения Автушенко, министра связи и информационных технологий Павла Окладникова и замглавы регионального правительства Дмитрия Рожина.