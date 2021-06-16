Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Из средств резервного фонда Санкт-Петербурга в объеме 20,3 млрд рублей к середине июня 2021 года осталось лишь 7,9 млрд рублей, сообщил 16 июня депутатам Заксобрания вице-губернатор города по финансам Эдуард Батанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

«В Смольном ожидают, что к октябрю эта сумма будет израсходована на борьбу с пандемией», — отмечает издание «ЗакС.ру». В связи с этим правительство города попросит Заксобрание снять ограничения на объем резервного фонда.

В ходе своего выступления перед Заксобранием с отчётом об исполнении городского бюджета-2020 Батанов сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в 2020 году было потрачено 117 млрд рублей.

Как уточнили в Смольном, в 2020 году в бюджет Санкт-Петербурга поступило 670,7 млрд руб. План по доходам был перевыполнен на 4,4% или на 28,5 млрд. При этом собственные доходы бюджета выросли по сравнению с 2019 годом на 7 млрд руб. или на 1,1%. За счет налогов город получил 587 млрд руб., по сравнению с 2019 годом эти поступления увеличились на 2%. Поступления по неналоговым доходам снизились почти на 12% и составили 29,4 млрд руб. Из федерального бюджета город получил максимальную за последние 15 лет помощь — 54,1 млрд рублей (в 1,8 раза больше, чем за 2019 год).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году составили 710,3 млрд рублей, что выше показателя предыдущего года на 9% или на 60 млрд руб. План по расходам исполнен на 98,5%.

Допустимые пределы госдолга Петербурга не превышены. На начало 2021 года долг составил 85 млрд рублей, что составляет 13,8% к собственным доходам бюджета Петербурга.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело и приняло в первом чтении проект закона Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год».