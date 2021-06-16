Москва, , 15:13 — REGNUM Каких-либо проблем в организации встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата» нет. Об этом ТАСС заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Нет никаких проблем в организации встречи министров [«нормандского] формата», — сказал Козак.

По его словам, в июле 2020 года главы МИД данных стран не смогли согласовать совместное заявление: «И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает».