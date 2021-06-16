Москва, , 15:10 — REGNUM В ближайшей перспективе президент США Джо Байден будет стремиться к тому, чтобы обеспечить надёжную поддержку США со стороны Евросоюза. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить о Европе, то традиционно большинство европейских политиков всё-таки значительно более конструктивно подходили к диалогу с Москвой, чем вашингтонские бюрократы», — заявил Костунов.

«Здесь сейчас одна из задач трансатлантических отношений — это найти какой-то общий знаменатель, которые предполагал бы определённую коррекцию курса Вашингтона, но так же и коррекцию европейских подходов, дабы всё-таки создать какой-то единый фронт западных держав в отношении Москвы, но, конечно, также и Пекина», — продолжил он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.