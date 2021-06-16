Пекин, , 15:14 — REGNUM Сообщение американского телеканала CNN о якобы произошедшей утечке радиации и повышении уровня излучения вокруг АЭС «Тайшань» в Китае является не соответствующим действительности. Об этом 16 июня говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды КНР.

«Повышение уровня радиации в первом контуре и инциденты с утечкой радиации — это абсолютно разные вещи, которые не имеют ничего общего», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что первый контур находится внутри реактора.

«Нужно только выполнять требования по уровню давления в системе теплоносителя реактора и герметичности защитной оболочки, тогда не будет никаких проблем с утечкой радиации в окружающую среду, однако эти два барьера безопасны», — добавляется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что на данный момент средства мониторинга и контроля радиационного излучения в районе АЭС «Тайшань» «не показывают каких-либо отклонений в радиационной обстановке, показания находятся в пределах фонового излучения, каких-либо выбросов также не зафиксировано».

При этом указывается, что государственное управление КНР по ядерной безопасности утвердило технические нормы по предельному значению радиационной и химической удельной активности благородных газов для теплоносителя в первом контуре АЭС «Тайшань».

"Эти значения необходимы для управления ее работой и не имеют отношения к обнаружению радиоактивного излучения вне станции, поэтому информация телеканала CNN концептуально неверна», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, 14 июня американский телеканал CNN сообщил, что правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на китайской АЭС «Тайшань», при этом телеканал утверждал, что на станции было зафиксировано превышение радиационного фона.