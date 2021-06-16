Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума приняла заявление о мерах поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Приднестровье, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Депутаты Государственной думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан Российской Федерации и российских соотечественников в регионе.

Парламентарии подчеркивают востребованность гуманитарной поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье.

Депутаты Госдумы обращаются к правительству РФ с просьбой во взаимодействии с Пенсионным фондом России (ПФР) проработать комплекс мер, направленных на усовершенствование механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье.

Парламентарии также исходят из настоятельной необходимости создания условий для использования средств материнского капитала гражданами Российской Федерации на территории Приднестровья. Депутаты рекомендуют Центральному банку обеспечить возможность подключения Приднестровья к платежной системе «Мир» для обеспечения социальных гарантий проживающих в регионе граждан РФ.

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