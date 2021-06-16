Самара, , 15:19 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Самарскую область. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в Самаре Патрушев проводит выездное совещание, на котором обсуждаются актуальные вопросы национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.

«Особое внимание будет уделено улучшению экологической ситуации и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Перед заседанием Патрушев и глава Самарской области Дмитрий Азаров рассмотрели вопросы противодействия экстремизму и терроризму в регионе, а также обеспечению правопорядка и законности.