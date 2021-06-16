Берн, , 15:07 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену плодотворного диалога.

«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира. Успехов!» — сказал Пармелан, приветствуя лидеров двух стран.

На вилле Ла Гранж в Женеве началась встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.

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Путин прибыл на виллу немного раньше главы Белого дома. Он приехал на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.