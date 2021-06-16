Белград, , 15:08 — REGNUM Правительства государств-членов Европейского союза 16 июня согласились вернуть Сербию в список стран с безопасной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Послы 27 стран-членов Европейского союза одобрили добавление Албании и Северной Македонии в список безопасных западно-балканских стран, помимо Сербии, и данное решение вступит в силу в ближайшие дни.

Этот расширенный список должен официально вступить в силу с 18 июня. Государствам-членам ЕС было рекомендовано постепенно отменять ограничения на поездки для восьми стран, уже включенных в список. С июля 2020 года в список вошли Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Власти стран-членов ЕС по-прежнему имеют возможность запрашивать отрицательный тест и пребывание на карантине от гостей из стран, включенных в список.

Напомним, Сербия была исключена из списка безопасных стран во второй половине июля 2020 года.