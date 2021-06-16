Джакарта, , 15:04 — REGNUM Индонезия была избрана постоянным членом Административного совета Международной организации труда (МОТ) на 2021−2024 годы, сообщает Kompas.

Индонезия будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион вместе с Саудовской Аравией, Австралией и Пакистаном.

Индонезия поддерживает продвижение достойного труда на основе трехстороннего сотрудничества между правительством, работодателями и профсоюзами.

Кроме того, Индонезия также является координатором стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в МОТ.