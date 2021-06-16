Рим, , 14:57 — REGNUM На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президенту США Джозефу Байдену нужно постараться улучшить находящиеся в настоящий момент на самом низком уровне отношения между США и Россией. Такой вывод делают журналисты газеты Il Messaggero.

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«Самое важное, что Байдену нужно добиться возвращения отношений между двумя державами в рамки «предсказуемых и стабильных», даже не стремясь к немедленным победам», — подчёркивается в материале.

По мнению автором материала, стабильность в отношениях с Россией позволила бы главе Белого дома «сосредоточиться на проблеме китайской экспансии, которая ведет не только к опасному мировому влиянию Пекина, но и представляет прямую угрозу экономике США».

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Женеве на вилле Ла Гранж проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Главы государств ведут переговоры в узком составе, потом встреча пройдёт в расширенном составе. На саммит отведено около четырех-пяти часов.