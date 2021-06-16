Тверь, 16 июня, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Модернизация службы скорой медицинской помощи ведётся в Тверской области, вопросы её развития обсудили 16 июня на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию объявил о масштабной программе модернизации скорой помощи. В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлого года мы идем по пути централизации службы», — сказал на заседании Игорь Руденя.

Централизация службы предполагает подключение всех отделений скорой медицинской помощи в районах Тверской области к Единому диспетчерскому центру, который в режиме реального времени осуществляет координацию и контроль всех бригад скорой на территории региона. На данный момент к диспетчерскому центру подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, в общей сложности они обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона. Как результат — повысилась оперативность реагирования, сократилось время прибытия бригад, снизилась нагрузка на экипажи скорой помощи.

На заседании правительства обсуждался план модернизации подразделений скорой помощи на местах, создание достойных условий для труда и отдыха медиков. Как отмечалось, в планах проведение капитального или текущего ремонта во всех подразделениях службы, а в семи муниципальных образованиях планируется установить модульные конструкции. В 2021 году завершается ремонт Ржевской подстанции СМП. В рамках обновления автопарка службы скорой помощи Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи — почти столько же, как за три предыдущих года. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин. Планируется развитие санитарной авиации. За 2020 год медики совершили 205 вылетов, помощь оказана более 210 жителям Верхневолжья. С начала этого года вертолеты санавиации поднимались в воздух свыше 160 раз, медицинскую помощь получили более 170 человек.

Ключевым остаётся кадровый вопрос и вопрос увеличения оплаты труда. В 2021 году после прохождения практики службу пополнили более 40 специалистов. Созданы целевые места в ординатуре, из регионального бюджета будут предоставлять гранты на обучение. Решается поставленная Игорем Руденей задача по обеспечению достойного уровня заработной платы сотрудникам СМП на территории региона. Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков СМП, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации, в том числе и по видеоконференцсвязи. На базе центра проведено уже 540 занятий.