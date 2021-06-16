Москва, , 14:55 — REGNUM Одна встреча в Женеве отношения между США и Россией радикально не изменит. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Взгляды двух сторон на мировую политику, на развитие мира, на будущее миропорядка очень сильно отличается. И, по всей видимости, речь пойдёт скорее о том, чтобы в формате этого неизбежного соперничества сократить издержки и снизить риски, которые, безусловно, беспокоят обоих лидеров», — заявил Костунов.

В то же время, если встреча проводится, значит,» есть какие-то расчёты на хотя бы умеренно позитивный исход», полагает он.

«Другое дело, что это совершенно не означает, что встреча приведёт к какому-то изменению характера отношений. По всей видимости, отношения как были отношениями соперничества, таковыми они, наверное, и останутся ещё на очень долгое время», — подчеркнул Костунов.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.