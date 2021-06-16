Варшава, , 14:53 — REGNUM Президент США Джо Байден, «идя на уступки России, хочет отвлечь Москву от сотрудничества с Китаем». Об этом 16 июня заявил польский политолог, представляющий Варшавский университет, Якуб Яловичор в эфире Polskie Radio 24.

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«Джо Байден и его администрация думают, что потянут Россию на Запад. Понятно, что по основным вопросам договориться не получится, но он хочет как минимум снять напряжение в отношениях России и Запада. Перейти к нейтральному статусу соседства. И в то же время отвлечь Россию от сотрудничества и сближения с Китаем», — заявил политолог.

Яловичор напомнил, что Байден «начал отношения с Россией с шага навстречу, отменив санкции против «Северного потока — 2», тем самым продемонстрировав готовность к диалогу». «Встреча в Швейцарии с Путиным станет апогеем в новой тактике Вашингтона по отношению к Москве. Стороны вполне могут найти приемлемый консенсус», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности в мире, сотрудничество в борьбе с пандемией, а также возможности урегулирования региональных конфликтов.