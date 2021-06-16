Женева, Швейцария, , 14:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин в начале встречи поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу ее проведения.

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Это произошло во время протокольной видеосъемки перед началом саммита лидеров двух стран.

На вилле Ла Гранж в Женеве началась встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.

Отметим, Путин прибыл на виллу немного раньше главы Белого дома. Он приехал на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.