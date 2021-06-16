Ярославль, 16 июня, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославской области готовятся к борьбе с возможными лесными пожарами. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Пожар

Для наблюдения за лесами установлены восемь видеокамер. Подготовку к тушению лесных пожаров прошли 837 человек и 533 единицы техники. К нарушителям пожарной безопасности применяются административные и уголовные меры.

Всего с начала 2021 года в регионе возбуждено 38 административных дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.