Донецк, , 14:55 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова предоставить доступ к месту крушения малайзийского лайнера рейса МН17 для расследования причин катастрофы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 16 июня журналистам.

Власти ДНР по-прежнему максимально открыты, они готовы предоставить информацию, нужную для расследования, а также открыть доступ к месту трагедии, сказал он.

«Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии Совместной следственной группы (ССГ), которой руководит генпрокуратура Нидерландов, самолёт рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит в июле 2014 года под Донецком из зенитного ракетного комплекса «Бук». Этот комплекс, как утверждается, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона категорически отвергает эти обвинения.

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