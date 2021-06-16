Москва, , 14:45 — REGNUM Контакты президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могут оказать результативнее, чем переговоры с Дональдом Трампом. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«То обстоятельство, что Джо Байден и Владимир Путин идут на эту встречу, говорит о том, что надежда есть, определённые ожидания присутствуют. Тем более, что в памяти у всех до сих пор ещё остаётся встреча предыдущая, российско-американский саммит в Хельсинки с президентом Трампом, который, мягко говоря, большим успехом не был», — заявил Костунов.

«Если встреча проводится, значит, есть какие-то расчёты на хотя бы умеренно позитивный её исход. Другое дело, что это совершенно не означает, что встреча приведёт к какому-то изменению характера отношений. По всей видимости, отношения как были отношениями соперничества, таковыми они, наверное, и останутся ещё на очень долгое время», — указал он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.