Киев, , 14:45 — REGNUM Русские школы на Украине могут появиться, только если в РФ откроют украинские школы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ, полный текст которого опубликовала пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский сказал, что в России часто обсуждается вопрос получения на Украине образования на русском языке. Для его решения российским властям следует позаботиться о возможности получить образование в РФ на украинском языке.

«Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется «повага» (уважение — ИА REGNUM)», — заявил президент Украины.

Отметим, в России нет такого количества украиноязычного населения, чтобы заполнить школы, в то время как на Украине, согласно различным исследованиям, для примерно 80% населения русский — родной язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь подал жалобу в Совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио), в которой обвинил четыре телеканала в избыточном количестве русского языка в эфире.

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