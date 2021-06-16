Брюссель, , 14:42 — REGNUM Совместное заявление внешнеполитической службы Евросоюза и Еврокомиссии об отношениях с Россией, в которых ЕС будет придерживаться трех принципов: противодействовать, сдерживать, взаимодействовать, представил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил об этом 16 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

«В нынешних условиях перспектива обновленного партнерства между ЕС и Россией, позволяющего обеспечить более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой», — сказал он.

Также глава европейской дипломатии уточнил, что на данный момент задачей Брюсселя должен быть поиск путей, позволяющих изменить нынешнюю динамику и перевести отношения России и ЕС в более стабильную и предсказуемую плоскость.

«ЕС будет одновременно противодействовать, сдерживать и взаимодействовать с Россией на основании общего (для всех государств сообщества — ред.) понимания целей России и принципов прагматизма», — добавил Боррель.

При этом известно, что эта стратегия уже прошла утверждение Еврокомиссией и теперь ее должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите 24−25 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России, которая будет основана на трёх базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.