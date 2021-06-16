Женева, Швейцария, , 14:40 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд принимают участие в российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Телеканал перечислил расширенный состав американской делегации. Помимо Блинкена и Нуланд туда вошли посол в России Джон Салливан, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Отмечено также, что президент США Джо Байден на протяжении нескольких недель активно готовится к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе тех, кто представляет Россию на переговорах 16 июня, — министр иностранных делСергей Лаврови пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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