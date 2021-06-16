Ярославль, 16 июня, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Состояние трамвайного путепровода на проспекте Октября в Ярославле вызывает опасение у депутатов муниципалитета. Об этом шла речь на комиссии по ЖКХ представительного органа 16 июня.

Yarget.ru Трамвайный путепровод

Как рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, ремонтировать путепровод нужно было ещё 6 лет назад. Но денег не нашлось.

«В 2015 году путепровод был обследован, была подготовлена проектно-сметная документация. Она даже получила положительное заключение госэкспертизы. Стоимость проектных работ в ценах сентября 2016 года была 113 миллионов рублей. На тот момент денежных средств таких не было. На тот момент были проведены мероприятия по ограничению нагрузки и режима движения трамваев по данному путепроводу», — рассказал Ярослав Овчаров.

Сейчас мэрия решила скорректировать документацию на капитальный ремонт путепровода — прежняя уже устарела. Но денег на ремонт по-прежнему нет.

«Уже сейчас данный путепровод ограниченно годен. Это значит, что в любой момент он может стать негодным. Если это произойдет, то все трамвайное сообщение оно теряется, потому что трамвайное депо оно находится за этим путепроводом. Тем самым у нас трамваи не смогут ходить по территории города. Если смета 2015 года была 113 миллионов, то понятно, что с учетом последних подорожаний она выйдет в 200−250 миллионов. Эти средства городским бюджетом не потянуть. Но потребность высочайшей значимости», — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Вернуться к этому вопросу городские власти обещают в сентябре. Еще в 2019 году прокуратура направила в мэрию представление с требованием провести капремонт объекта. Но путепровод пока ремонта так и не дождался.