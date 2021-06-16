Кишинёв, , 14:40 — REGNUM В аппарат президента Молдавии поступает информация, будто в стране мэров городов заставляют оказывать помощь некоторым партиям в проведении избирательной кампании. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в послании в поддержку органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба главы государства.

«Запугивание мэров должно прекратиться. С приближением выборов я получаю всё больше сигналов об усилении давления на мэров и местных руководителей со стороны представителей политических партий и контролирующих органов», — говорится в послании Санду.

По её информации, у руководителей якобы начинают проводить «немотивированные» проверки, изымать бухгалтерскую документацию, а также блокировать счета. Санду призвала сообщать ей о подобных случаях и пообещала защитить руководителей в регионах от нападок.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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