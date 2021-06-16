Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Масштабный проект «Остров фортов» по развитию Кронштадта в качестве города-музея и созданию на острове Котлин туристско-рекреационного кластера вышел в финал международной премии MIPIM Awards.

Дарья Драй ИА REGNUM Верхняя территория форта Граф Милютин

Конкурс MIPIM Awards 2021 года проводится в 12 номинациях. На рассмотрение жюри поступило более 170 заявок из 36 стран. Победители будут определены 8 сентября 2021 года. Проект «Остров фортов» стал одним из четырёх претендентов на победу в номинации «Лучший мегапроект будущего».

«Эту премию называют девелоперским «Оскаром». Замечательно, что петербургский проект стал одним из номинантов престижной мировой награды в сфере строительства и развития территорий», — прокомментировал успех проекта на конкурсе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня текущего года был подписан протокол о строительстве необходимых объектов транспортной инфраструктуры в Кронштадте. Это должно снизить нагрузку на дороги острова Котлин, создать дополнительные въезды в историческую часть Кронштадта и подключить к улично-дорожной сети новые жилые дома Кронштадта.

В рамках проекта за средства бюджета Петербурга будут построены шесть объектов улично-дорожной сети, за счет бюджета РФ проведут реконструкцию развязки с КАД на Комплексе защитных сооружений. Общий объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта составит 8 миллиардов рублей. Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента РФ.