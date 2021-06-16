Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о применении офф-лейбл лекарств для лечения онкозаболеваний, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Законопроект будет доработан ко второму чтению.

Препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, смогут использоваться в целях излечения детей, препараты могут быть использованы в рамках ОМС и ВМП.

Перед началом применения препарата офф-лейбл лечащий врач должен проинформировать пациента или его законного представителя о лекарственном препарате, ожидаемом эффекте от лечения, безопасности препарата и степени риска для пациента.

Кроме того, для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте, предусматривается, что подросток, достигший 18-летнего возраста может продолжить лечение в детском центре, где лечение уже было начато.

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