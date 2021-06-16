Джакарта, , 14:30 — REGNUM Министр социальных дел Индонезии Три Рисмахарини хочет сократить оказание социальной помощи малообеспеченным жителям, начиная с 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

По словам министра, деятельность министерства не была оптимальной в сокращении бедности, потому что оказываемая помощь не помогает в решении ситуации.

Три Рисмахарини намерена предоставлять малоимущим гражданам более комплексную помощь. Министерство социальных дел будет обучать малообеспеченные слои населения, чтобы они могли развивать свои способности.