Женева, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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Глава Белого дома приехал спустя 12 минут после приезда российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приступят к переговорам в Женеве 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

На 13:25 (14:25 мск) запланирована протокольная фотосъёмка с участием Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена. Переговоры российского и американского лидеров могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве немного раньше главы Белого дома. Он приехал на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.

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