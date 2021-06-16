Сеул, , 14:28 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены продолжать работать над улучшением отношений с Японией. Об этом 16 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Пак Су Хёна.

Известно, что данный комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что Токио отменил согласованные переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга в рамках саммита «Большой семёрки» (G7).

Как отметили в администрации президента Южной Кореи, японская сторона приняла такое решение в связи с плановыми учениями вооружённых сил Южной Кореи по обороне островов Токто в Японском море.

«Я знаю, что стороны проделали большую работу по подготовке переговоров», — отметил Пак Су Хён в интервью радио KBS.

Затронув позицию Китая по поводу недавнего саммита Южная Корея — США, представитель администрации отметил, что Пекин понимает положение Сеула, подчеркивающего важность союза с Вашингтоном.