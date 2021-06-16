Душанбе, 16 июня 2021, 14:23 — REGNUM Представители Таджикистана и Киргизии договорились о совместном использовании поливной воды на распределительных центрах «Головной» и «Ходжабакирган», сообщает агентство «Азия-плюс».
16 июня на приграничной территории встретились председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев.
На встрече стороны договорились организовать подачу воды по согласованной системе. Кроме того, достигнута договоренность о совместном согласовании строительных работ на спорных участках границы.
Напомним, 14 июня на приграничной территории житель Киргизии начал строительство ограждения. После возмущения жителей таджикского села Ходжа Ало житель Киргизии приостановил работу.