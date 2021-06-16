Баку, , 14:27 — REGNUM Баку не может «оккупировать» свои же территории. Так официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала протест армянской стороны из-за визита президентов Азербайджана и Турции в город Шуша в Нагорном Карабахе.

Ранее МИД Армении заявил о провокации Баку, связанной с посещением «армянского культурного и исторического центра Арцаха города Шуши» президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В заявлении Абдуллаевой говорится, что страна не может оккупировать свои территории, их можно только освободить от захватчиков. Освобождение азербайджанских земель от оккупации стало итогом 44-дневной войны 2020 года.

«Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность», — отметила представитель МИД и посоветовала Еревану перечитать заявления, подписанные с Москвой и Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года город Шуша перешел под контроль Баку по итогам перемирия в Нагорном Карабахе. Азербайджану отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы.

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