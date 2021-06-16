Женева, Швейцария, , 14:18 — REGNUM Российский президент Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча лидеров начнётся в 13:35 по местному времени (14:35 мск) 16 июня.

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Путин приехал на виллу на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.

Лидеры пожали друг другу руки, обменялись приветствиями, а затем сфотографировались у входа в здание и вошли внутрь.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров Путина и Байдена не ожидается подписания каких-либо совместных документов.

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